LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12500 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe am Mittwoch positive Ergebnisse von zwei Studien aus seiner Pipeline von Wirkstoffen gegen Brustkrebs bekannt gegeben, schrieb Analystin Emily Field in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies seien Erfolge da, wo Konkurrenten Rückschläge erlitten hätten, die zu deutlich reduzierten Erwartungen in diesen Bereichen geführt hätten./ck/mis