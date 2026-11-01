ATOSS Software Aktie
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Marktkap. 1,39 Mrd. EURKGV 37,95 Div. Rendite 1,98%
WKN 510440
ISIN DE0005104400
Symbol ATSWF
AI Analyse
ATOSS Software Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Atoss Software nach Zahlen zum dritten Quartal von 115 auf 110 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Margen des Software-Entwicklers seien gestiegen, die Umsatztrends hätten sich aber abgeschwächt, schrieb Henrik Paganetty in einer Studie am Donnerstag. Der Experte kürzte die Prognosen für die Umsätze in den Jahren 2026 bis 2028 um ein bis sieben Prozent./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ATOSS Software Buy
|Unternehmen:
ATOSS Software AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
88,40 €
|Abst. Kursziel*:
24,43%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
87,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,43%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
123,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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