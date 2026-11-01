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ATOSS Software Aktie

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87,70 EUR -0,30 EUR -0,34 %
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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

ATOSS Software Buy

19:01 Uhr
ATOSS Software Buy
Aktie in diesem Artikel
ATOSS Software AG
87,70 EUR -0,30 EUR -0,34%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Atoss Software nach Zahlen zum dritten Quartal von 115 auf 110 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Margen des Software-Entwicklers seien gestiegen, die Umsatztrends hätten sich aber abgeschwächt, schrieb Henrik Paganetty in einer Studie am Donnerstag. Der Experte kürzte die Prognosen für die Umsätze in den Jahren 2026 bis 2028 um ein bis sieben Prozent./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ATOSS Software Buy

Unternehmen:
ATOSS Software AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
88,40 €		 Abst. Kursziel*:
24,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
87,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,43%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
123,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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