AUMOVIO Aktie
Marktkap. 3,87 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
AUMOVIO Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Nach dem Zahlenwerk habe er die Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis in den Geschäftsjahren 2027 und 2028 um rund 14 Prozent reduziert, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Prognose für die Marge liege derweil am oberen Rand des vom Automobilzulieferer in Aussicht gestellten Zielkorridors./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 13:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 13:26 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AUMOVIO SE
Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
|Unternehmen:
AUMOVIO
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
36,65 €
|Abst. Kursziel*:
69,17%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
36,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
68,71%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUMOVIO
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