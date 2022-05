Aktie in diesem Artikel AUTO1 8,10 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,20 Euro belassen. Der Bruttogewinn des Online-Gebrauchtwagenhändlers habe die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb Analyst Adam Berlin in einer ersten Reaktion am Mittwoch./la/jha/