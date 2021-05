NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der bereinigte operative Verlust (Ebitda) des Gebrauchtwagenhändlers sei im ersten Quartal geringer gewesen als erwartet, schrieb Analystin Sherri Malek am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Das Unternehmen sei gut ins Jahr gestartet. Beim Ausblick bestehe Aufwärtspotenzial./bek/gl