ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Axa von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 27,60 auf 32,90 Euro angehoben. Analyst Will Hardcastle nennt dafür in einer am Montag vorliegenden Studie drei Gründe: Die Aktienrückkäufe des Versicherers, sein stärkeres Vertrauen in die Ziele der US-Tochter XL sowie die Bilanzstärke des Axa-Konzerns. Die Aktienbewertung liege aktuell zwar über dem Fünfjahresschnitt, aber die Franzosen seien auch in der stärksten Position dieses Zeitraums./ag/gl