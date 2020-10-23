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Symbol BCLYF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Barclays Overweight

15:46 Uhr
Barclays Overweight
Aktie in diesem Artikel
Barclays plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays von 630 auf 580 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Zahlen der britischen Bank für das dritte Quartal habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 um bis zu 4 Prozent reduziert, schrieb Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie betrachte er aber weiterhin als attraktiv bewertet./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Barclays Overweight

Unternehmen:
Barclays plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
5,80 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
4,79 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,98 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Barclays plc

15:46 Barclays Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15:46 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:26 Barclays Buy Deutsche Bank AG
13:06 Barclays Buy UBS AG
22.10.26 Barclays Outperform RBC Capital Markets
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