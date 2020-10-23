Barclays Aktie
Marktkap. 66,65 Mrd. EURKGV 10,88 Div. Rendite 1,81%
WKN 850403
ISIN GB0031348658
Symbol BCLYF
AI Analyse
Barclays Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays von 630 auf 580 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Zahlen der britischen Bank für das dritte Quartal habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 um bis zu 4 Prozent reduziert, schrieb Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie betrachte er aber weiterhin als attraktiv bewertet./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Barclays Overweight
|Unternehmen:
Barclays plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
5,80 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
4,79 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,98 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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