MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat BASF von "Buy" auf "Add" abgestuft und das Kursziel auf 81 Euro belassen. Analyst Markus Mayer streicht die Papiere der Ludwigshafener nach ihrem guten Lauf zudem von der Empfehlungsliste des Hauses. Die Erholung in den zyklischen Bereichen gehe schneller als am Markt erwartet voran, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet daher mit steigenden Schätzungen für 2021 und 2022. Ein starkes erstes Halbjahr 2021 und eine mögliche Erhöhung der Jahresziele hält Mayer bereits für eingepreist./ag/gl