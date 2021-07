Aktie in diesem Artikel BASF 66,36 EUR

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für BASF nach der angekündigten Veräußerung der Beteiligung am US-Spezialchemieunternehmen Solenis auf "Add" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Mit diesem Schritt und dem bereits vor einigen Tagen abgeschlossenen Verkauf des Pigmentgeschäfts hebe der weltgrößte Chemiekonzern verborgene Werte, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der daraus erwachsende Barmittelzufluss sei noch nicht gänzlich in der Bewertung der Aktien berücksichtigt./la/tih