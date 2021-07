Aktie in diesem Artikel BASF 67,21 EUR

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für BASF auf "Add" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Die Zahlen der Tocher Wintershall Dea seien so stark wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der wesentliche Kurstreiber für die Aktien des Chemiekonzerns aber wäre wohl ein Börsengang von Wintershall Dea, der auf die Zeit nach 2021 verschoben worden sei./mf/la