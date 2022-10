Aktie in diesem Artikel BASF 44,73 EUR

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für BASF nach einer hauseigenen Branchenkonferenz von 53 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. In den Gesprächen mit über 30 europäischen Chemieunternehmen hätten diese über Auftrags- und Nachfragerisiken sowie eine Abwertung der Lagerbestände und von energieintensiven, in der EU angesiedelten Anlagen berichtet, was ihn an die Finanzkrise 2008 erinnere, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er habe daher seine Schätzungen in einem vergleichbaren Maß wie damals gesenkt und daraus resultierend seine Kursziele für die meisten Branchentitel. Für BASF sehe sein Bewertungsmodell aber noch Luft nach oben, betonte der Experte. Generell dürften die Bewertungen schon die Talsohle erreicht haben, doch kaufen sollte man den Sektor frühestens in zwei Monaten oder eher erst im März oder April kommenden Jahres, rät der Experte./gl/he