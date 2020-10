Aktie in diesem Artikel BASF 52,15 EUR

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für BASF von 55 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein defensiveres Portfolio und das Verbund-System hälfen dem Chemiekonzern in der aktuellen Krise, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/tih