MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für BASF nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Im Fokus hätten ein neues Werk im chinesischen Zhanjiang sowie die Batteriematerial-Sparte gestanden, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Sein Gesamteindruck, was das Wachstum in China und das Geschäft mit der Elektromobilität betreffe, sei kurz- und langfristig positiv./tih/he