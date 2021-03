Aktie in diesem Artikel BASF 70,71 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF nach einer Veranstaltung von Volkswagen zur Elektromobilität auf "Buy" belassen. Die Fertigung von Batterien für den Antrieb von E-Autos durch den Autobauer könne auch BASF betreffen, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So hätten die Ludwigshafener jüngst Nickel-Mangan-Kobalt-Batterien erwähnt. Allerdings sei noch unklar, wie weit der Chemiekonzern hier bislang vorangekommen ist./bek/tih