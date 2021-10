Aktie in diesem Artikel BASF 62,26 EUR

-0,64% Charts

News

Analysen

BASF 62,26 EUR -0,64% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Chemiekonzern dürfte allen Belastungen zum Trotz 2022 über sieben Milliarden an operativem Gewinn (Ebit) erzielen, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mf/mis