LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BASF von 56 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Aktien hätten zuletzt von Umschichtungen in konjunkturzyklische Sektoren profitiert, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Grund für die Umschichtungen seien gute Nachrichten zur Entwicklung von Corona-Impfstoffen gewesen. Der Chemiekonzern könne die Volumina im kommenden Jahr kräftig steigern, wenngleich von einer niedrigen Basis aus./bek/gl