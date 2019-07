FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BASF nach gesenkten Jahreszielen von 63 auf 56 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Er habe zwar bereits mit gesenkten Prognosen gerechnet, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Studie, jedoch nicht in diesem Ausmaß. Er reduzierte daher die Prognose für den operativen Gewinn 2019 auf einen Rückgang von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2019 / 16:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2019 / 16:07 / MESZ



