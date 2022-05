Aktie in diesem Artikel BASF 46,81 EUR

-1,18% Charts

News

Analysen

BASF 46,81 EUR -1,18% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF nach finalen Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Starke vorläufige Erstquartalszahlen habe der Chemiekonzern zuvor schon vorgelegt, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es herrsche aber nach wie vor Unsicherheit wegen konjunktureller Risiken und so dürften die Resultate die generelle Stimmung der Anleger nicht groß bessern./tih/edh