NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF nach Zahlen von 94 auf 106 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die starke Nachfrage im ersten Quartal dürfte sich im zweiten Jahresviertel fortsetzen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Erholung der Märkte und die steigenden Margen sollten die Aktie im laufenden Jahr weiter stützen./mf/edh