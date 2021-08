Aktie in diesem Artikel BASF 64,85 EUR

-1,32% Charts

News

Analysen

BASF 64,85 EUR -1,32% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 110 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal der im Verbraucherchemie-Bereich tätigen europäischen Chemieunternehmen sei im Durchschnitt das wachstumsstärkste in fünf Jahren gewesen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. BASF habe zwar über deutlich geringere Volumina im Geschäft mit Tierfutterzusätzen berichtet, aber das Wachstum in den anderen Segmenten sei stark gewesen./ck/mis