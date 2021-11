Aktie in diesem Artikel BASF 62,84 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Im aktuell inflationären Umfeld erfreue sich die Chemiebranche insgesamt einer starken Preissetzungsmacht, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Somit kann sie Preiserhöhungen bei ihren Kunden gut durchsetzen. Grundsätzlich könnten dabei Hersteller von Basischemikalien angesichts kürzerer Vertragslaufzeiten schneller reagieren als Hersteller von Spezialprodukten. Unabhängig von dieser Betrachtungsweise hob Zechmann die Konzerne Croda, IFF und Akzo Nobel als die mit der in der Vergangenheit höchsten Preismacht hervor./mis/ajx