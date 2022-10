Aktie in diesem Artikel BASF 45,22 EUR

-1,75% Charts

News

Analysen

BASF 45,22 EUR -1,75% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe im Rahmen der bereits bekannten Eckdaten abschnitten, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die ölverarbeitenden Bereiche hätten sich dabei besser entwickelt, der Upstream-Bereich hingegen schlechter./mis/jha/