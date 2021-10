Aktie in diesem Artikel BASF 62,26 EUR

-0,64% Charts

News

Analysen

BASF 62,26 EUR -0,64% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analyst Samuel Perry erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Annahmen für den operativen Gewinn 2021 bis 2023 um durchschnittlich sieben Prozent. An seiner Empfehlung und dem Kursziel hielt er fest. Bei dem Chemiekonzern liege das Überraschungspotenzial bei den Ergebnissen wohl noch immer auf der Oberseite./bek/mis