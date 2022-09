Aktie in diesem Artikel BASF 39,01 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF auf "Sell" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Im dritten Quartal könne der Chemiekonzern beim operativen Ergebnis noch die Erwartungen am Markt erfüllen, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im kommenden Jahr werde BASF allerdings empfindlich getroffen, falls die Energiepreise hoch blieben - ein Szenario, das der Analyst für wahrscheinlich hält. Vor diesem Hintergrund schraubte er seine Prognose für das operative Ergebnis um 13 Prozent nach unten und liegt damit nach eigener aussage deutlich unter dem Durchschnitt der Experten./jcf/gl