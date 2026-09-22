BBVA Aktie
Marktkap. 137,27 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
AI Analyse
BBVA Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27,10 Euro belassen. Die Zuversicht der Manager sorge für eine reizvolle Anlagestory, schrieb Marta Sanchez Romero am Mittwoch nach einem Treffen mit dem Vorstand und dem neuen Finanzchef der Spanier./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 20:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Overweight
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
27,10 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
24,97 €
|Abst. Kursziel*:
8,53%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
24,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,66%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,01 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|BBVA Overweight
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|BBVA Overweight
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|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|BBVA Overweight
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|Deutsche Bank AG
|31.07.26
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|UBS AG
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