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BBVA Aktie

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Marktkap. 137,27 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

BBVA Overweight

12:56 Uhr
BBVA Overweight
Aktie in diesem Artikel
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
24,94 EUR 0,25 EUR 1,01%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27,10 Euro belassen. Die Zuversicht der Manager sorge für eine reizvolle Anlagestory, schrieb Marta Sanchez Romero am Mittwoch nach einem Treffen mit dem Vorstand und dem neuen Finanzchef der Spanier./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 20:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BBVA Overweight

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
27,10 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
24,97 €		 Abst. Kursziel*:
8,53%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
24,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,66%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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