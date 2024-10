RBC Capital Markets

Boeing Outperform

17:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach endgültigen Quartalszahlen des Flugzeugbauers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Diese hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In einem anlässlich der Zahlenvorlage veröffentlichten Brief an die Mitarbeiter habe der neue Unternehmenschef Kelly Ortberg den richtigen Ton getroffen./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2024 / 08:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2024 / 08:21 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com