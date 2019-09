NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Continental auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Der Autozulieferer und Reifenhersteller habe wie erwartet ein Kostensenkungsprogramm angekündigt, dessen Umfang der Aktie helfen sollte, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings greife es erst ab 2023, so dass die Aktie nicht allzu stark profitieren dürfte - zumal sie bereits positiv auf die ersten Ankündigungen von Einsparungen reagiert habe./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2019 / 09:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2019 / 09:39 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.