NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Continental nach endgültigen Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Überraschungen habe es nicht gegeben, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wie er bereits in einer Zusammenfassung zum zweiten Quartal der Autobranche angemerkt habe, liegen die Konsensschätzungen für die europäischen Hersteller im zweiten Halbjahr über den Unternehmensprognosen und die für die Zulieferer wie Continental darunter./ck/bek