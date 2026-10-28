Danone Aktie
Marktkap. 40,61 Mrd. EURKGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone anlässlich der Quartalszahlen von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 60 Euro belassen. Seine Ende Juli erst erfolgte Abstufung der Aktie habe auf unterschätzten Herausforderungen für die US-Geschäfte des Lebensmittelherstellers mit Milchprodukten und pflanzlichen Alternativen basiert sowie auf ein risikoreicheres Umfeld für den Geschäftsbereich China Nutrition (spezialisierte Ernährung für China), schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Seitdem hätten die Franzosen auf Veränderungen im Umfeld und in ihrer Strategie für diese beiden Sparten hingewiesen. Nach dem zuletzt überdurchschnittlichen Kursrückgang seien die Risiken nun besser im Kurs reflektiert./rob/la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 09:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 09:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Hold
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
65,36 €
|Abst. Kursziel*:
-8,20%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
64,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,89%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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