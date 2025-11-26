Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 40,63 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach bestätigten Gesprächen über eine Übernahme des Fondsvertriebsspezialisten Allfunds auf "Overweight" mit einem Kursziel von 292 Euro belassen. Eine derartige Transaktion wäre strategisch sinnvoll, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf das Potenzial, die geografische Präsenz des bereits bestehenden Geschäfts mit Fondsdienstleistungen (IFS) auszubauen. Denn IFS sei historisch sehr stark in Deutschland und in der Schweiz verankert, während Allfunds stärker in Spanien, Italien und Frankreich vertreten sei./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 17:14 / GMT
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
292,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
225,60 €
|Abst. Kursziel*:
29,43%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
225,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,38%
|
Analyst Name:
Enrico Bolzoni
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
266,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
