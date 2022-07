FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 193 auf 196 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Aktien von Börsentreibern seien im aktuellen Umfeld eine gute Wahl, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Montag vorliegenden Studie. Ihr Wachstum hänge nicht ganz so stark an der Konjunktur und es gebe mit Blick auf den Handel und die Abwicklung auch antizyklische Elemente./mis/gl