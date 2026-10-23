DAX 25.182 -0,8%ESt50 6.068 -0,3%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,60 +0,1%Nas 25.958 -0,2%Bitcoin 72.536 +0,1%Euro 1,1195 -0,2%Öl 117,3 +3,7%Gold 4.000 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Deutsche Börse Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
312,30 EUR -4,30 EUR -1,36 %
STU
finanzen.net zero
Deutsche Börse jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 54,88 Mrd. EUR

KGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 581005

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005810055

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DBOEF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Börse Overweight

20:46 Uhr
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
312,30 EUR -4,30 EUR -1,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 345 auf 347 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Enrico Bolzoni erhöhte am Freitag im Nachgang der Zahlen für das dritte Quartal seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie von 2026 bis 2028. Dies spiegele die starken Ergebnisse des Börsenbetreibers im abgelaufenen Jahresviertel sowie die anhaltende Stärke der Derivatevolumina im vierten Quartal wider./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:32 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
347,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
310,70 €		 Abst. Kursziel*:
11,68%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
312,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
Analyst Name:
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
311,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

20:46 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
21.10.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
mehr Analysen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.