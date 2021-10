NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Analyst Ben Bathurst ließ in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die jüngsten Quartalsergebnisse des Börsenbetreibers, die in etwa den Erwartungen entsprochen hätten, in seine Schätzungen einfließen. Seine Prognosen für den Gewinn je Aktie seien dabei nur geringfügig gestiegen./tih/he