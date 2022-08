NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Börse von 161 auf 167 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Bathurst hob nach den Quartalszahlen des Börsenbetreibers in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen an. Zudem verwies er auf den fortgesetzten zyklischen Rückenwind. Allerdings radiere ein kurzfristig stärker als erwarteter Kostenanstieg dies teilweise wieder aus./ck/he