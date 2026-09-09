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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

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54,78 EUR +0,64 EUR +1,18 %
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Marktkap. 61,21 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

11:51 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
54,78 EUR 0,64 EUR 1,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Overweight", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Der Logistikkonzern DHL sollte laut Alexia Dogani auch dank der anhaltenden Erholung des Expressgeschäfts ein starkes zweites Halbjahr haben. Sie bleibt zudem für die mittelfristigen Aussichten optimistisch./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
54,74 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
54,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alexia Dogani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: DHL AG: Jörg von Dosky, Sale of 398 shares for the settlement of tax and levy liabilities in connection with the participation in an employee share offering (performance share plan).
EQS Group EQS-DD: DHL AG: Hendrik Venter, Sale of 2.227 shares for the settlement of tax and levy liabilities in connection with the participation in an employee share offering (performance share plan).
EQS Group EQS-PVR: DHL AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Hendrik Venter, Acquisition of 4,204 shares in connection with the participation in an employee share offering (performance share plan)
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Jörg von Dosky, Acquisition of 804 shares in connection with the participation in an employee share offering (performanceshare plan)
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