DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 61,21 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
AI Analyse
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Overweight", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Der Logistikkonzern DHL sollte laut Alexia Dogani auch dank der anhaltenden Erholung des Expressgeschäfts ein starkes zweites Halbjahr haben. Sie bleibt zudem für die mittelfristigen Aussichten optimistisch./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
54,74 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
54,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alexia Dogani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|11:51
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|11:51
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|11:51
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|04.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG