easyJet Aktie
Marktkap. 5,85 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
AI Analyse
easyJet Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 660 Pence auf "Market-Perform" belassen. Während der Iran-Konflikt andauere, setzten hohe Kraftstoffpreise Fluggesellschaften bei ihren Entscheidungen über die Winterkapazitäten unter Druck, schrieb Alex Irving am Mittwoch. Sollte es zu Kürzungen kommen, dürften diese vor allem den Kurzstreckenverkehr betreffen, wo die Margen geringer und der Wettbewerb intensiver sei./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Market-Perform
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
6,60 £
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
6,72 £
|Abst. Kursziel*:
-1,81%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,40 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|11:56
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|11:56
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG