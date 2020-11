NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Enel vor Zahlen von 8,40 auf 9,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Energiekonzern wachse in diesem Jahr und seine Aussichten darüber hinaus besserten sich, schrieb Analystin Meike Becker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Über ein etwas niedrigeres Wachstum in diesem Jahr wegen Covid-19 lasse sich angesichts der langfristigen Chancen hinwegsehen./tih/ajx