NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel nach Zahlen für 2020 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) des Energiekonzerns decke sich mit ihrer und der Konsenserwartung, schrieb Analystin Meike Becker in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Der Nettogewinn sei etwas höher als erwartet./bek/ck