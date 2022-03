LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Enel von 9,70 auf 9,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Einfluss des Krieges in der Ukraine auf die Geschäfte des italienischen Versorgers sei begrenzt, schrieb Analyst Jose Ruiz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Prognose für den Gewinn je Aktie im kommenden Jahr leicht./la/jha/