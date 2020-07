ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eon von 8,50 auf 9,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die europäischen Versorger befänden sich in einer Umbruchphase, dabei werde das volle Potenzial der sauberen, günstigen und in puncto Kosten wettbewerbsfähiigen Wind- und Solarenergie derzeit klarer, schrieb Analyst Alex Leng in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Am aussichtsreichsten seien die früh innovativen und anpassungsfähigen Unternehmen./mf/tav