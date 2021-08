ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Die Nettoverschuldung dürfte zum Jahresende am oberen Ende der in Aussicht gestellten Spanne liegen, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstumsziele des Stromproduzenten könnten nur mit neuen Kostenzeilen erreicht werden./bek/edh