EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 69,88 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
AI Analyse
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 250 auf 225 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Glas sei halbvoll beim Optikkonzern, schrieb Julien Dormois in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach glatt übertroffenen Erwartungen im dritten Quartal. Die Signale zum aktuellen Geschäft und den Margen seien beruhigend./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: essilor
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
225,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
151,20 €
|Abst. Kursziel*:
48,81%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
168,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,69%
|
Analyst Name:
Julien Dormois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
216,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|08:01
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|05.10.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|05.10.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|05.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|26.08.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research