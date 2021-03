Aktie in diesem Artikel Fraport AG 52,65 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport nach Jahreszahlen und einem ersten Ausblick auf 2021 von 58 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er halte an seiner positiven Einschätzung der Aktie des Flughafenbetreibers fest, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Initiativen zur Kostensenkung machten Fortschritte. Er hob seine langfristigen Schätzungen an und verschob den Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.