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Jefferies & Company Inc.

FRIEDRICH VORWERK Hold

09:56 Uhr
FRIEDRICH VORWERK Hold
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FRIEDRICH VORWERK
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk von 65 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Friedrich Vorwerk, Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas, Strom und Wasserstoff, habe im ersten Halbjahr hervorragende Margen erzielt. Das obere Ende der neuen operativen Ergebniszielspanne sei erreichbar. Das mittelfristige Potenzial sei allerdings ungewisser, so Comtesse zu seiner neutralen Haltung. Seine Favoriten für das zweite Halbjahr heißen Bechtle und Inficon./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK

Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Hold

Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
69,70 €		 Abst. Kursziel*:
3,30%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
69,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,08%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FRIEDRICH VORWERK

09:56 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.26 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
20.07.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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