Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Gesco AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) die bereits angehobene Prognose beim Umsatz leicht und beim Ergebnis sogar übertroffen. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage handele es sich beim Ergebnis zugleich um den höchsten Gewinn der Unternehmensgeschichte. Somit stehe laut GSC der bereits seit geraumer Zeit angekündigten Wiederaufnahme der für 2020 ausgesetzten Dividendenzahlung nichts im Wege. Maßgeblichen Einfluss auf die Profitabilitätssteigerung sei nach dem um den Jahreswechsel 2020/2021 vollzogenen Portfolioumbau erzielt worden. Auf die weiteren Schritte insbesondere in Richtung der mittel- bis langfristigen Zielportfolioarchitektur, die eine ausbalancierte, robuste und widerstandsfähige Struktur mit drei Anker- und elf substanziellen Basisbeteiligungen vorsehe, dürfe man nach Analystenaussage gespannt sein. Zudem liege die Dividendenrendite auf Basis der Schätzungen von GSC aktuell bei 3,7 Prozent. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel auf 40,50 Euro (zuvor: 38,50 Euro) an und erneuert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.03.2022, 14:20 Uhr)



