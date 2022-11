Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die GESCO AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) bereits das Ergebnis des gesamten Vorjahres erreicht und dabei vom erfolgreichen Portfolioumbau profitiert. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage zeige sich durch den erfolgten Portfolioumbau und das Excellence-Programm im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL 25 bereits die Stärke und Resilienz der Industriegruppe. Gleichwohl dürfe die für das kommende Jahr prognostizierte Rezession auch an den GESCO-Gesellschaften nicht ganz spurlos vorbeigehen. Daher erwarte GSC im Vergleich zum sehr starken aktuellen Geschäftsjahr für 2023 etwas rückläufige Ergebniskennzahlen. Nach dieser durch das konjunkturelle Umfeld bedingten leichten Delle sehe der Analyst aber bereits ab 2024 wieder profitables Wachstum. Dabei sei der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von knapp 55 Prozent und einer Barliquidität von gut 30 Mio. Euro zum Ende des Neunmonatszeitraums bilanziell solide aufgestellt. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel von 47,00 Euro und bestätigt das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 25.11.2022, 11:30 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 24.11.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/26029.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.