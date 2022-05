Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die GESCO AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) einschließlich einer Akquisition alle relevanten Kennzahlen im Vergleich zum Vorjahresquartal gesteigert. In der Folge passt der Analyst sein Kursziel an, bestätigt aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage könne das Unternehmen trotz der mit dem herausfordernden Umfeld verbundenen erhöhten Unwägbarkeiten die für 2025 ausgegebenen Zielsetzungen erreichen. Demnach strebe das Unternehmen einen Gruppenumsatz von rund 1 Mrd. Euro mit eine EBIT-Marge von 10 Prozent an. Aktuell bleibe der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von über 55 Prozent, einer Barliquidität von knapp 43 Mio. Euro und einer Nettoverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten) von 34 Mio. Euro zum Ende des ersten Quartals bilanziell sehr solide aufgestellt. Zusätzliche Fantasie könne laut GSC aus möglichen weiteren Akquisitionen im Rahmen von NEXT LEVEL 25 resultieren. Zudem liege die Ausschüttungsrendite auf Basis des Dividendenvorschlags derzeit bei 4,1 Prozent. In der Folge senkt der Analyst wegen bewertungstechnischer Faktoren das Kursziel aber auf 43,50 Euro (zuvor: 45,00 Euro) und erneuert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.05.2022, 10:25 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 23.05.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/24255.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.