Jefferies & Company Inc.

Hermès (Hermes International) Buy

14:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hermes nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe die bereits gesunkenen Erwartungen verfehlt, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dennoch hätten die Franzosen den Ausblick bestätigt./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com