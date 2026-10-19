Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 140,25 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
AI Analyse
Hermès (Hermes International) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hermes nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe die bereits gesunkenen Erwartungen verfehlt, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dennoch hätten die Franzosen den Ausblick bestätigt./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
1.600,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.261,50 €
|Abst. Kursziel*:
26,83%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.280,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,00%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.633,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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