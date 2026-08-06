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Symbol HBCYF

JP Morgan Chase & Co.

HSBC Neutral

06.08.26
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
18,02 EUR 0,22 EUR 1,25%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 1380 auf 1450 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Erträge der britischen Großbank hätten im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf der anderen Seite seien die Kosten höher als erwartet gewesen und der Aktienrückkauf falle geringer aus als angenommen./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:25 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Neutral

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
14,50 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
15,28 £		 Abst. Kursziel*:
-5,13%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,78 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

06.08.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HSBC Neutral UBS AG
05.08.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 HSBC Hold Jefferies & Company Inc.
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