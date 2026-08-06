HSBC Aktie
Marktkap. 303,1 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 1380 auf 1450 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Erträge der britischen Großbank hätten im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf der anderen Seite seien die Kosten höher als erwartet gewesen und der Aktienrückkauf falle geringer aus als angenommen./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Neutral
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
14,50 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
15,28 £
|Abst. Kursziel*:
-5,13%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,78 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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