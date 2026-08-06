JP Morgan Chase & Co.

HSBC Neutral

06.08.26

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 1380 auf 1450 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Erträge der britischen Großbank hätten im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf der anderen Seite seien die Kosten höher als erwartet gewesen und der Aktienrückkauf falle geringer aus als angenommen./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:25 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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