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ISIN DE0006231004

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Symbol IFNNF

Goldman Sachs Group Inc.

Infineon Buy

13:06 Uhr
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 88 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine beschleunigte KI-Nachfrage und verbesserte Endmärkte sorgten auf breiter Basis für Erholung, schrieb Alexander Duval am Freitag in seinem Resümee zum Quartalsbericht des Halbleiterkonzerns./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
91,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
61,12 €		 Abst. Kursziel*:
48,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
62,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,47%
Analyst Name:
Alexander Duval 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:06 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
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